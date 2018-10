S teroristy musíme vyjednávat, je to jediná cesta, tvrdí Šándor

Válka v Afghánistánu trvá bez mála už dvě dekády. "USA jsou v Afghánistánu třikrát déle, než byly v jakékoliv jiné válce. A výsledek se nedostavuje," uvedl pro TN.cz Šándor. "Navíc vzhledem k tomu, jaká situace tam panuje, není ani v dohledu zřejmé, kdy a jak bude mezinárodní společenství moci Afghánistán opustit," dodal.

A jaké jsou podle něj výsledky téměř dvou desetiletí boje proti terorismu? "Nebyli jsme schopni přimět Tálibán k tomu, aby jednal s afghánskou vládou," sdělil Šándor. Podle něj není moc velká pravděpodobnost, že Tálibán dokážeme přimět silou k vyjednávání. Skeptický je i k tomu, že bychom dokázali vybudovat schopné afghánské bezpečnostní síly - armádu a policii. "To se prostě nepodaří. Je to Afghánistán, takže řada z nich zběhne, řada z nich bude zabita a podobně," dodal.

Nadějí na úspěch je podle něj vyjednávání. "Přestaňme tvrdit, že s teroristy se nevyjednává a že bojujeme v Kábulu za pravdu. Naopak, s teroristy se vyjednává a vždycky se vyjednávalo. Tohle je jediná cesta," vyjádřil se. Čím víc se podle něj budeme angažovat v bojích, tím větší je šance, že bude narůstat útoků - a to i na české vojáky.

Pokud podle Šándora nezměníme přístup, budeme tam muset být donekonečna. "Otázka je, jestli je to správná politika a jestli za to všechny ty oběti, které přinášíme - včetně finančních - stojí. Situace je složitá, ale musíme se prostě ptát na jak dlouho, za jaké hodnoty a za jakou cenu to děláme. Protože uváznout tam dalších deset, dvacet, třicet let podle mě nemá smysl," sdělil Šándor.

Podívejte se na reportáž o útoku na české vojáky v Afghánistánu:

"A rozhodně si nemyslím, že když jsme členy NATO, tak musíme zůstat v Afghánistánu," dodal.