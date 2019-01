Vláda chce v novém roce plnit sliby. Opozice: "Dohání resty!"

Balíček změn zákonů pro rodiny s dětmi, digitalizace státní správy, vodní zákon nebo nákupy moderního vybavení pro armádu. To je jen část toho, co chtějí letos uvést v život členové menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD. Podle opozice ale ministři a ministryně neřeší, co by měli, a často zahlazují své resty.