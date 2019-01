Státní instituce prodělávají na IT zakázkách stovky milionů ročně

Státní instituce často chybují při zadávání a vyhodnocování veřejných IT zakázek. Tvrdí to odborníci i Nejvyšší kontrolní úřad. Každý rok tak údajně Česko prodělá až stovky milionů korun. Často například instituce při hledání dodavatele nevypíší veřejnou soutěž, i když je to ze zákona povinné. Toho se prý dopustilo například i Ministerstvo práce a sociálních věcí.