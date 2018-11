Česko pošle Turecku 300 milionů! Na zpětné přijímání uprchlíků

Celkem by Turecko mělo dostat od EU ve stanoveném období tři miliardy eur (78 miliard korun), z toho dvě miliardy z unijního rozpočtu a jednu miliardu z rozpočtů jednotlivých států.

Evropská unie se v roce 2016 dohodla s Tureckem na poskytnutí finanční podpory výměnou za to, že Ankara zastaví příliv migrantů přes řecké ostrovy do Evropy. Ankara tímto způsobem získala tři miliardy eur, Česko na pomoc přispělo 20,38 milionu eur (530 milionů korun). Letos v červnu se státy osmadvacítky dohodly na dalších třech miliardách eur pro Turecko, třetinu z toho by měly zaplatit členské státy.

Česko by podle rozhodnutí, o kterém informoval tiskový odbor vlády, mělo zaplatit 11,38 milionu eur (296 milionů korun). Částku bude splácet postupně. V příštím roce by z českého rozpočtu mělo odejít 2,57 milionu eur (67 milionů korun), v roce 2020 to má být 3,34 milionu eur (87 milionů korun). V dalších letech budou splátky nižší.

Poskytnutí pomoci pro Turecko EU podmínila tím, že Ankara bude dodržovat závazky dohodnuté ve smlouvě. Mezi ně patří mimo jiné zpětné přijímání migrantů z evropského území nebo zajištění dostatečných podmínek v uprchlických táborech na území Turecka. "Výplata peněz Turecku je vázána na přísné kontroly prováděných opatření, jejichž cílem je zastavení ilegální migrace a řízení migrace legální," uvedla vláda v tiskové zprávě.

Turecko přijalo zhruba 3,6 milionu syrských uprchlíků, tedy nejvíce ze všech zemí světa. V minulosti migranti z Turecka pokračovali ve člunech na řecké ostrovy a hledali azyl v EU. Migrační tlak se podařilo snížit až uzavřením dohody mezi unií a Ankarou o vracení uprchlíků.