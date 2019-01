Brit Simon by rád v Česku zůstal! Brexit může jeho pobyt ohrozit

Česko se chystá na tvrdý Brexit, který by mohl nastat už za necelé tři měsíce. Zákon, který schválila vláda, by měl Britům u nás dočasně zajistit stejná práva jako občanům Evropské unie (EU). Brit Simon, který žije a pracuje v Česku, by zde rád zůstal. Doufá, že mu to nový zákon umožní.

"Kdyby nevyšla dohoda Velké Británie s Evropskou unií, tak bychom se dostali do potíží. Já opravdu nevím, jestli bych musel zpátky do Velké Británie," uvedl Simon, Brit žijící v České republice.

Simon je jedním z asi osmi tisíc Britů v Česku. Pracuje v Praze v oboru financí už sedm let. Pokud Velká Británie s EU neuzavře dohodu, Simon i s ostatními Brity žijícími v Česku by se dostal do kategorie cizinců z třetích zemí. A mohl by přijít o práci. Potřeboval by totiž pracovní povolení.

"Jsem v kontaktu s britskou ambasádou, ale od nich moc zpráv nemám. Je to teď všechno takový zmatený," dodal Simon.

České ministerstvo vnitra připravilo zákon, který by Simonovi pomohl. Pro Brity v Česku by v případě jeho přijetí platila stejná pravidla jako doposud.

"Po přechodné období, které by mělo skončit na konci roku 2020. Týká se to věcí, jako je uzavírání manželství, nabývání státního občanství, se zdravotním pojištěním, s penzijním připojištěním. Je tam 18 oblastí," řekl ministr vnitra Jan Hamáček.

Podle zákona by se měla i nadále za stejných podmínek uznávat kvalifikace lékařům, advokátům, daňovým poradcům anebo poskytovatelům finančních služeb. Britové by také měli mít nárok na podporu v nezaměstnanosti a další dávky.

Zákon řeší například i status britských škol a studentů anebo dovoz léků vyrobených ve Velké Británii. Británie má odejít z EU koncem března. Do té doby chtějí čeští zákonodárci zákon schválit. Podpoří ho prý i opozice.