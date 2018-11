Česko stále sužuje velké sucho. Některé obce musí vodu dovážet

Kdyby v Benátkách na Pelhřimovsku nedováželi vodu v cisternách do nádrží nad vesnicí, místní by byli úplně na suchu. Podle výzvy musí místní obyvatelé až do odvolání šetřit vodou - třeba umývání aut mají úplně zakázáno.

Nic podobného tu nikdy nezažili. Do letošního roku tu problém s vodou neměli. Nepomohlo ani pár podzimních dešťů. Teď v zimě navíc budou muset mnohem častěji kontrolovat jestli jim při větších mrazech voda v podzemních nádrží nad vesnicí nezamrzá. Počítají s tím, že tam v případě nutnosti nechají nainstalovat takzvané odporové kabely s automatickými čidly, které by zamrzání vody v nádržích zamezily.

A podobně jsou na tom i třeba ve Sněžném na Žďársku. I tam musí s vodou, které je nedostatek, šetřit. Bez vody jsou i chataři v Rantířově na Jihlavsku. Studny mají úplně vyschlé. Dovážet si na vaření, umývání nebo pití musí balenou vodu.

A nejde jen o podzemní vodu. Se suchem stále bojují i téměř všechny tuzemské řeky. Ty se už od léta pohybují hluboko pod svými dlouhodobými měsíčními průměry. "Situace na velkých vodních tocích je mezi 20 až 50 % normálu," uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Podobný stav je to přitom i na většině našich vodních nádržích. Naplněny vodou jsou zhruba z poloviny. Vodohospodáři se modlí za to, aby letos v zimě napadlo hodně sněhu a na jaře se díky tomu doplnily zásoby podzemních i povrchových vod.