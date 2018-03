Česko vydalo ruského hackera Nikulina do USA Rusku navzdory

Česko vydalo zadrženého údajného ruského hackera Jevgenije Nikulina do USA. Už v noci byl převezen do Spojených států. O muže mělo zájem i Rusko. Informaci přinesl Radiožurnál s tím, že ji má potvrzenou ze tří nezávislých důvěryhodných zdrojů.

České soudy pravomocně v březnu potvrdily, že Nikulin nemá nárok získat u nás azyl.

Muže zadržela česká policie na základě amerického zatykače v říjnu 2016 v Praze. V USA je obviněn z útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a webové úložiště Dropbox z let 2012 a 2013.

Později o vydání Nikulina požádali i Rusové s tím, že v Rusku je stíhán kvůli údajné internetové krádeži. Ministr spravedlnosti v demisi Robert Pelikán uvedl, že za vydání Nikulina do Ruska u něj dvakrát lobboval i prezident Miloš Zeman.

Rozhodnutí, do které země bude Nikulin vydán, zůstalo na ministru spravedlnosti. "Při rozhodování zvážím zejména závažnost těch daných trestnýc hčinů a to, zda ty země aktivně žádaly o něj, nebo zda si vzpomněly až později," komentoval před časem proces Pelikán.

Nikulina z Prahy do USA odvezl krátce po půlnoci letoun amerického ministerstva spravedlnosti, který Spojené státy používají k transportu vězňů. Letadlo typu Gulfstream V podle webu flightaware.com přistálo v Praze v sobotu 24. března, dnes v 0:06 odletělo do Manassasu nedaleko Washingtonu, kde přistálo v 9:05 SELČ. Spotteři, kteří se věnují sledování leteckých tras, na twitteru spekulovali o důvodu cesty stroje do Prahy, mimo jiné zmínili i možnost vyzvednutí ruského hackera Jevgenije Nikulina.