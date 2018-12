Česko zasypal sníh, leží ve městech i nížinách! FOTO + VIDEO

Velká část Česka se dnes probudila do bílého rána. Sníh napadl i ve městech, včetně Prahy. V kombinaci s ledovkou na západě Čech způsobil také výrazné komplikace v dopravě – více o nich čtěte zde.

"Tak sníh leží, nebo ještě ráno ležel na více jak 60 % našeho území. Ale v dalších hodinách se bude v Čechách více oteplovat a tak sníh bude minulostí,“ píše na svém profilu na facebooku portál Meteo Včasné varování.

Napadl u vás také sníh? Pošlete nám fotky a videa na mail zpravy@nova.cz, nebo na náš Facebook. Děkujeme.

Podle předpovědi na portálu Českého hydrometeorologického ústavu by ojediněle mohlo sněžit i v průběhu dne ještě na Moravě a ve Slezsku. Místy tam může hrozit i ledovka.

Teploty by se v celé republice měly držet kolem nuly, jak v sobotu, tak i v noci neděli, kdy budou ale častěji klesat do mínusu. V neděli pak má být zataženo až oblačno, ojediněle slabé sněžení nebo mrznoucí mrholení. Odpoledne od západu přijde občas déšť, později na severovýchodě Čech,

na Českomoravské vrchovině a na Moravě může sněžit nebo padat mrznoucí déšť a tvořit se ledovka. Nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi 3 až 8 °C.

Radost mají provozovatelé skiareálů, kterým sněhová nadílka pomůže odstartovat sezonu. Tento víkend už se na některých místech lyžuje. V provozu je Černá hora v Krkonoších, Malá Úpa, Stupava, Klínovec a Branná. Zatím nejezdí celé areály, ale jen některé sjezdovky, nebo jejich části.