Českolipsko postihl blackout! Lidé si svítili mobily, tma děsila řidiče

Četa opravářů sváděla boj o čas s poruchou, která zahalila do tmy Českolipsko i s přilehlými obcemi. Lidé těsně před obrovským výpadkem vyděsilo sršení a rány. "Prostě to bouchlo tam vzadu. Byla to řacha. To bylo jak rachejtle," popsal svědek.

"Došlo k poruše kabelové koncovky v transformovně Česká Lípa Dubice, následkem čehož došlo k bezproudí na vývodech 35 kV a 10kV," informovala mluvčí ČEZ v Děčíně Soňa Holingerová.

Naprostá tma zkomplikovala život lidem, některým podnikům, ale třeba i policii. "Jedu bez světla. Potácím se tady tmou a snažím se dostat domů. Člověk si musí svítit telefonem," uvedl jeden z obyvatel. "Všude samá tma. Semafory nesvítěj. Blázinec, v tom autě," dodal další.

"Je to smutný, strašidelný a hlavně, aby se někomu něco nestalo. Takhle dlouhý výpadek, teď to je čtyři a půl hodiny, to jsme ještě nezažili," doplnil bývalý starosta České Lípy Petr Skokan.

"Dodávky jsme kompletně obnovili v jednu hodinu ráno, a to zálohou z transformovny Česká Lípa sever," sdělila Holingerová. Na odstranění poruchy se stále pracuje. Předběžné škody jen na zařízení energetiků jsou půl milionu korun.