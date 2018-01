Česku chybí zaměstnanci. Vězeňská služba láká na 150 tisíc!

Komu z vás by se nelíbilo dostat 150 000 korun jen za to, že přijmete určité zaměstnání? Právě takové peníze čekají na ty, kteří se zařadí mezi příslušníky Vězeňské služby. Důvodem je přilákat zaměstnance, kterých je nedostatek.

"Tento problém pociťujeme nejvíc v pražských věznicích, to znamená ve věznici Praha Pankrác a ve vazební věznici Praha Ruzyně, kde dohromady chybí 90 pracovníků," řekla Petra Kučerová, mluvčí Vězeňské služby ČR.

Nedostatek personálu sužuje také nemocnice. Například Všeobecná fakultní nemocnice v Praze nabízí pro nelékařský personál náborový příspěvek 8 000 korun. "Jsou to zdravotní sestry, jsou to radiologičtí asistenti, jsou to zdravotní laboranti, jsou to porodní asistentky," popsal Filip Brož, mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.



Možná by se Praha mohla inspirovat v Brně, kde si před časem na pomoc přivolali studenty vysokých škol. Tramvaje začali řídit medici nebo informatici. "Prochází standardním kurzem jako jakýkoliv řidič," řekla Barbora Lukšová, mluvčí dopravního podniku.

Podle posledních údajů Úřadu práce klesla nezaměstnanost v Česku na 3,5 %. Pro firmy tak je hledání zaměstnanci těžší. "Ke konci listopadu evidoval ÚP celkem 265 469 uchazečů o zaměstnání," řekla Kateřina Beránková, mluvčí Úřadu práce ČR.

Nejvíce nezaměstnaných je v Karviné, Mostě a Ostravě, nejméně naopak v Rychnově nad Kněžnou.

Vězeňská služba teď řeší nejen problém chybějících dozorců, ale i nespokojenost těch, kteří už u ní slouží. Stovky dozorců a strážných se domáhají proplácení přestávek na jídlo. Už se obrátili na soud.

Přesto, že dozorci a strážníci vězeňské služby nesmí opustit při pauze na jídlo své pracoviště a musí být v pohotovosti, tak přestávka se jim do pracovní doby nezapočítává. "Jsme v práci 12,5 hodiny a započítáváno a propláceno je nám jenom 11,5," popsal dozorce. Více uvidíte v přiložené reportáži.