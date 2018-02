Český sport je v krizi! Svazy čekají na dotace marně už řadu měsíců

Z posledních letních olympijských her v brazilském Riu přivezli kanoisté tři cenné kovy. Na mistrovství světa v loňském roce získali Češi dokonce šest medailí, z toho dvě zlaté. Nyní na přípravu Jiřího Prskavce, nebo Josefa Dostála chybí peníze.

"Jednoznačně na dluh jede od 1. ledna celá příprava reprezentace. V létě se po nás budou chtít medaile. Pokud se nic nedozvím do konce února, budeme nuceni přestat tyto činnosti plnohodnotně financovat," řekl TV Nova předseda Českého svazu kanoistů Jan Boháč.

Po loňském zmatku v dotačních programech se ministerstvo školství rozhodlo všechny zrušit ale jen některé z nich znovu obnovilo. Žádné peníze pro rok 2018 ovšem ještě nebyly vyplaceny.

"Je ohroženo pořádání všech domácích kanoistických závodů, na kterých se svaz finančně podílí nebo je zajišťuje. Nemůžeme uzavírat smlouvy s pořadateli, neznáme podmínky čerpání dotací, nevíme kolik peněz bude či nebude," popisuje problémy kanoistů Boháč.

V kalendáři akcí pro rok 2018 chybí Mistrovství České republiky v rychlostní kanoistice nebo vodním slalomu. Otazník visí i nad závody Českého poháru.

Ministerství školství TV Nova nedokázalo během úterý uvést termíny, kdy budou již vypsané programy vyplaceny, nebo v jakém termínu budou vypsány další.

"Některé sportovní svazy jsou před klinickou smrtí. Teď se musí rozhodovat operativně a ne týden čekat, až se k tomu vyjádří první úředník, druhý úředník. Teď je potřeba reagovat rychle, protože čas je velký nepřítel," vysvětluje ekonomický expert České unie sportu Ladislav Malý.

Už za pár dní vypukne první kolo tenisového Fed Cupu - turnaje, v němž se potkávají nejlepší tenistky světa. Česko je historicky druhou nejúspěšnější zemí. Letošní ročník bude zčásti na dluh.

"Je to poprvé za 21 let, co jsme ve funkci, kdy si musíme vzít úvěr abychom mohli vůbec žít a je úplná tragédie, že paní ministryně si chodí po parlamentu jako by se nechumelilo a sportovní svazy se dusí ve smrtelné křeči, přesto, že nové vedení ministerstva dělá, co může," zlobí se předseda Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.

Podobná situace trápí desítky sportovních svazů a to i ten lyžařský, jehož sportovci budou hájit už za pár dní české barvy na olympiádě v Pchjongčchangu.