Český sport v krizi! Peníze budou a hned dvakrát tolik, slíbil ministr

Peníze pro sportovce budou - a dokonce dvojnásobek. V úterý to slíbil ministr školství v demisi Robert Plaga sportovním klubům a tělovýchovným jednotám. V následujících letech se mezi ně rozdělí až 13 miliard korun. Současnou situaci, kdy je většina klubů v dluzích, to prý ale neřeší.

Konec amatérského sportu v Čechách. Tak vidí současný stav většina sportovních klubů a tělovýchovných jednot. Musí se zadlužovat, propouštět, zvyšovat členské příspěvky nebo zavírat sportoviště. A tvrdí, že to ještě potrvá.

reklama

"Je to masakr samozřejmě. Teď máme březen, my v tuto chvíli nemáme výsledky všech našich žádostí," řekl Marek Pakosta, předseda Českého volejbalového svazu.

Vyplacení peněz a vypsání dalších dotačních programů ministerstvo prý nemůže výrazně urychlit. Nadějí je však dohoda premiéra v demisi Andreje Babiše s ministerstvem školství o možném navýšení peněz pro sport. A to z loňských 5,5 miliardy na více než dvojnásobek - 13 miliard.

"Já budu rád i za to, když nárůst do té plné hodnoty nebude meziroční. To znamená, že by 13 miliard nebylo rovnou v roce 2019, ale bylo až při spuštění agentury v roce 2020 nebo 2021," sdělil ministr školství v demisi Robert Plaga.

"My potřebujeme systémové navyšování peněz, do systému, který teď spolu budeme vytvářet, protože ono to u nás není tak složitý, stačí, když se dobře nastaví legislativa," reagoval předseda České unie sportu Miroslav Jansta.

Na ministerstvu školství se za posledních šest let vystřídalo sedm ministrů a šest náměstků pro sport. Právě to podle České unie sportu způsobilo chaos, který loni vygradoval sesypáním celého systému. "Systémově se to zhroutilo v době, kdy za ministerstvo odpovídala paní Valachová, takže stávající ministerstvo opravdu žehlí," prohlásil Pakosta.

Funkcionáře, kteří se práci v klubech často věnují ve volném čase a zadarmo, trápí nejen nedostatek peněz, ale i náročná administrativa. Do nově vypsaných dotačních programů se nepřihlásilo 46 procent sportovních klubů, tedy téměř polovina. V nových žádostech se buď nevyznají a nebo na ně technicky nestačí. "Vnímáme ten problém, tady jednoznačně přiznávám, že je. A s tou administrativní náročností chceme pohnout správným směrem," dodal Plaga.

Českému sportovnímu prostředí může pomoct i plánovaný zákon o podpoře sportu, který má umožnit čerpání i jiných příspěvků než jen účelových dotací.