Cesta hrůzy z Lisabonu: Letadlo se dostalo do Prahy o den později!

Když nasedala Petra B. v neděli ráno v Lisabonu do letadla, netušila, že místo jednosměrné cesty do Prahy ji čeká nedobrovolná okružní "jízda" přes půlku Evropy a do Česka se dostane s jednodenním zpožděním. Navíc odsuzuje i přístup portugalských aerolinek.