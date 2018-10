Cesta na svatbu dopadla tragicky. Při nehodě zemřelo dvacet lidí!

Tragická nehoda se stala v sobotu odpoledne na křižovatce v americkém New Yorku, kde se srazily dva vozy. Jedním z nich byla limuzína, která podle místních médií vezla svatebčany na svatbu. Jejich cesta však skončila tragicky - při nehodě zemřelo dvacet lidí.

Počet mrtvých policie zveřejnila až v neděli, jejich identitu ale nechává utajenou. Úřady totiž stále pracují na nalezení a kontaktování rodin zemřelých.

#518news #schoharie Emergency vehicles surround the Apple Barrel Cafe at Route 30 and Route 30A in Schoharie after a van style limousine and an SUV collided injuring several and killing approximately 3 people. pic.twitter.com/6HGfHcBkx9