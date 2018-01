Cesta pašeračky na svobodu: Tyto možnosti jsou ve hře!

Jednadvacetiletá Češka Tereza H. je už téměř týden ve vazbě, kam ji poslal speciální soud v pákistánském Láhauru minulý čtvrtek. Čeká na to, co s ní bude dál. Podle odborníků je několik možností, co se může stát.

"Vše je příliš předčasné a hlavně závislé na pakistánské straně, která bude chtít českou občanku pravděpodobně stíhat. Zadržená Češka není zatím odsouzená a rozhodnutí ani postup tamního soudu není možné dopředu odhadnout, proto není možné spekulovat o předání k výkonu trestu," řekla Tereza Schejbalová, mluvčí Ministerstva spravedlnosti ČR.

reklama

Podle advokáta Pavla Bredy musí být Tereza nejdříve v Pákistánu odsouzena, aby bylo možné začít řešit její předání do Česka. To potvrdilo i Ministerstvo spravedlnosti ČR. "O to by si dotyčná osoba musela sama zažádat a to až po pravomocném rozsudku trestu odnětí svobody," vysvětlila Schejbalová.

S případným výkonem trestu v ČR by ale musela souhlasit pakistánská strana. "Ta může také ČR skrze ministerstvo spravedlnosti požádat o poskytnutí spolupráce nebo určitých materiálů v rámci trestního stíhání, nicméně dosud se nic takového v tomto případě nestalo," dodala Schejbalová.

Česká republika a Pákistán mezi sebou nemají uzavřenou žádnou mezinárodní smlouvu a obdobný případ české ministerstvo spravedlnosti s Pákistánem dosud neřešilo. "Obyčejně dochází k tomu, a dělal to ještě prezident Havel, myslím, že i Klaus, že je možné politickou cestou požádat, aby toho člověka propustili, nebo mu dovolili vykonávat trest v Česku. To záleží na benevolenci vlády v Pákistánu," řekl advokát Breda.

Breda vysvětlil, že může dojít k vyjednávání. "Takzvaně něco za něco," dodal. Často se podobná situace řeší výměnou trestanců. V současnosti ale podle ministerstva spravedlnosti není v Česku žádný vězeň z Pákistánu.

Šance na svobodu

Pokud nebude Tereza zproštěna obvinění, její cesta na svobodu může být složitá. Její největší nadějí by pak mohlo být zmíněné předání do Česka. "Když už tady ten člověk je, tak už na něj Pákistán nemá páku. Může v Česku například získat amnestii od prezidenta," vysvětlil Breda.

Její předčasné převezení do Česka by mohly také ovlivnit nečekané okolnosti, jako jsou zdravotní problémy. Právě kvůli vážné nemoci byl do Česka propuštěn z Thajské věznice Radek Hanykovics, který byl v roce 1996 odsouzen k padesáti letům odnětí svobody.

V thajském vězení strávil osm let, poté si odpykával zkrácený trest v Česku. Hanykovics napsal knihu s názvem Pro drogy nemá smysl umírat. V roce 2007 podlehl rakovině.

Další možností pro Terezu je návrat do Česka po odpykání trestu. To ale může být až za několik desítek let. V Pákistánu jsou za drogové přečiny velice přísné tresty, dokonce i trest smrti.

Například Hanykovics byl odsouzen k padesáti letům za pašování 2,4 kilogramu drog. Tereza pašovala podstatně větší obnos - devět kilogramů. Jedná se o jiné země, obě mají ale podobně přísné tresty za pašování.



Terezu zatkli při pašování drog: