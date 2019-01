Cesta po Jantarovém pobřeží Dominikánské republiky

Chcete strávit aktivní dovolenou v Dominikánské republice? Pak se vydejte na sever do Puerto Plata.

Dominikánská republika je oblíbenou destinací jak pro vyznavače plážového odpočinku, tak pro milovníky poznání. Pokud vás omrzí lenošení u moře, můžete vyrazit do hlavního města za památkami z koloniálních dob, nebo do některého z národních parků, kde žijí ve volné přírodě např. plameňáci, leguáni nebo krokodýli američtí.



Zdroj: Národní turistický úřad Dominikánské republiky

Zdroj: Národní turistický úřad Dominikánské republiky

Zdroj: Národní turistický úřad Dominikánské republiky

Zdroj: Národní turistický úřad Dominikánské republiky

Máte-li rádi sporty a volný čas rádi trávíte aktivně, určitě byste měli zamířit na severní pobřeží Dominikánské republiky a to konkrétně do letoviska Puerto Plata . Právě tady najdete ideální podmínky pro nejrůznější sportovní aktivity ať už se jedná o hloubkové potápění, jízdu na kajaku, rafting, trekking, paragliding, cyklistiku nebo golf. Populární golfová hřiště najdete např. na Playa Dorada v Puerto Plata nebo v Río San Juan.Co se týká vodních sportů, populární je v tomto regionu zejména kiteboarding a windsurfing. Mekkou těchto sportů je městečko Cabarete vzdálené přibližně 30 minut východně od Puerto Plata. V průběhu roku se v Cabarete konají mezinárodní soutěže, na které se sjíždějí surfaři z celého světa. Pro kitesurfing jsou vhodné také nedaleké pláže Bozo Beach a Kite Beach. Zatímco v zimě vanou od moře mírnější větry, v letních měsících zesilují, a tak si tu na své přijdou jak začátečníci, tak i zkušení profesionálové.Severnímu pobřeží se díky výskytu zkamenělé pryskyřice jinak říká „Jantarové pobřeží“ a šperky z jantaru jsou i oblíbeným suvenýrem. Přímo v Puerto Plata můžete navštívit Muzeum jantaru (Museo del Ámbar). V centru města můžete obdivovat budovy z viktoriánských dob a do tajů výroby třtinového rumu vás zavedou v palírně Brugal. Úžasný výhled na město se nabízí z hory Isabel de Torres, na jejíž vrchol můžete vyjít pěšky nebo se nechat vyvézt lanovkou Teleferico.