Cesta Zemanových mužů do Číny: Hrad konečně prozradil, co zjistili

Delegace vedená hradním kancléřem Vratislavem Mynářem vyrazila do Číny minulý týden poté, co se několik dní objevovaly spekulace, že šéf společnosti CEFC a poradce českého prezidenta Jie Ťien-ming byl zadržen. Mynář a spol měli zjistit, co s vlivným čínským podnikatelem je.

Jednání probíhala v Šanghaji, kde společnost CEFC sídlí. Delegace jednala s regionální vládou Šanghaje a dalšími představiteli příslušných úřadů a institucí.

"Čínská strana mimo jiné informovala o tom, že pan Jie Ťien-ming je vyšetřován pro podezření za porušení zákona," uvedl Pražský hrad na svém webu.

Vyšetřování není vedeno proti právnické osobě, společnosti CEFC China. Na setkání se její zástupci dohodli s Hradem na podpoře další spolupráce česko-čínských projektů.

Vedení společnosti CEFC China českou delegaci informovalo, že stíhaný Jie Ťien-ming z vedení společnosti odejde. "Společnost i nadále považuje za jednu ze svých hlavních priorit rozvoj svých projektů v České republice," ujišťuje Pražský hrad.

Do CEFC Europe vstoupí čínská státní firma

Důkazem toho je podle mluvčího Kanceláře prezidenta Jiřího Ovčáčka, že do CEFC Europe jako minoritní akcionář vstupuje "silná čínská společnost s rozsáhlými aktivy v Číně i v zahraničí," uvedla ČTK. Její zapojení bude znamenat otevření nových příležitostí a využití synergií. Týden.cz uvedl, že touto firmou je 156. největší společnost světa CITIC Group, kterou vlastní čínský stát.

Společnost se zaměřuje především na finanční služby, zdroje a energetiku, výrobu, stavebnictví a nemovitosti. Společnost zaměstnává přes 200 tisíc lidí. Je druhým největším akcionářem předního celku čínské fotbalové Super ligy Beijing Guo´an FC. V Číně také provozuje 52 % poboček restaurace McDonalds.

CEFC dnes ČTK informovala, že skupina s ohledem na připravovanou změnu v akcionářské struktuře stahuje žádost o navýšení svého podílu ve skupině J&T Finance Group, kterou podala k ČNB. Společnost bude se svými partnery jednat o dalším pokračování tohoto projektu v nové situaci vstupu minoritního akcionáře do CEFC Europe. CEFC vlastní v J&T FG deset procent, chtěla podíl navýšit na 50 procent.

ČNB podle serveru Echo24.cz na přelomu roku odmítla vydat souhlas s tím, aby CEFC získala 50procentní podíl. Podle ČNB mimo jiné dostatečně neprokázala původ peněz. Rozhodnutí nebylo konečné.