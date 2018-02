Čeští lékaři mají unikátní metodu: Při operaci vytvoří 3D obraz srdce!

Pan Hruška trpí už tři roky srdeční arytmií - konkrétně fibrilací síní, stavy, kdy srdce běží rychle a nepravidelně. "Dal jsem si ruku na srdce a cítil jsem hrozné bušení a tlukot," popsal pacient začátek svých potíží. Ty se rychle stupňovaly, až skončil v nemocnici po kolapsu.

Tento typ arytmie, kterým trpí až čtyři procenta lidí, je spojený se zvýšeným rizikem srdečního selhání a mozkové mrtvice. Následky odhalili lékaři i na mozku pana Hrušky. "Prokázali jsme, že tam probíhaly drobné mozkové příhody," potvrdil kardiolog Petr Neužil.

Před několika dny proto musel pan Hruška podstoupit zákrok na srdci. Je jedním z prvních pacientů u nás, u kterého lékaři použili unikátní metodu. Na sále si pomocí katetruy zavedeného třísly, zobrazili srdce jako by byli uvnitř.

"Jako bychom letěli v tom srdci a prolétávali jím nahoru, dolů, dovnitř, doleva, doprava," popsal metodu Neužil. Lékař tak detailně vidí místo, které je zdrojem arytmie a které musí pomocí radiofrekvenčních pulsů prostě spálit.

Chirurg nepotřebuje ani rentgenové záření a obraz je hotový během pár vteřin. "Je revoluční v tom, že my tu ideální anatomickou informaci získáme přímo při zákroku," vysvětlil primář kardiologie pražské nemocnice Na Homolce.

Pro pacienty je to bezpečnější, protože lékař vidí, jak to uvnitř srdce vypadá přímo ve chvíli zákroku. Navíc je větší šance, že se arytmii podaří odstranit trvale, protože systém mu hned dává informaci, jestli vypálil vše, co bylo potřeba, aby se už arytmie neobjevila. Zákrok na srdci pana Hrušky se z Homolky přenášel na mezinárodní kardiologické sympozium ve Spojených státech.