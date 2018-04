Čeští lékaři nechtějí 500 kolegů z Ukrajiny: Ohrozí zdraví lidí, varují

Chybějící personál v nemocnicích a ambulancích by podle ministerstva zdravotnictví mohlo doplnit až 500 odborníků z Ukrajiny ročně. České lékařské komoře ale vadí, že nebudou muset skládat srovnávací zkoušku.

Čeští lékaři žádají vládu, aby zastavila příliv ukrajinských doktorů a zdravotních sester. Podle nich na tento plán ministerstva zdravotnictví doplatí čeští pacienti. Ukrajinští odborníci totiž budou moct pracovat okamžitě - bez složení srovnávací zkoušky. Umožní jim to totiž klička, která pochází z pera ministerstev zdravotnictví a průmyslu.

Za normálních okolností musí každý zdravotník, který nepochází z EU, složit odbornou zkoušku v českém jazyce a musí také absolvovat povinnou praxi. Toto ustanovení neplatí jen tehdy, pokud českým kolegům přijde předat zkušenosti nějaký špičkový specialista.

Ministerstvo chce ale této výjimky využít k tomu, aby do nemocnic přivedlo řadové ukrajinské zdravotníky. Jenže pokud se podle České lékařské komory neověří kvalifikace lékařů, mohlo by to ohrozit zdraví pacientů. O zastavení tohoto programu žádali ministerstvo i zástupci zubařů a lékárníků.

Ministerstvo ale kritiku odmítá. Podle něj jde o mimořádné opatření, které zlepší dostupnost péče a uleví českým lékařům a sestrám. Navíc podle ministra v demisi Adama Vojtěcha budou zaměstnanci z Ukrajiny pracovat jen pod odborným vedením osoby, která splňuje podmínky na odborné vzdělání a na délku odborné praxe. V tomto režimu mají pracovat rok a mezitím se budou připravovat na zkoušku v češtině.