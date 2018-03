Čeští lvi znají své majitele! Který film byl v loňském roce nejlepší?

Film režiséra Bohdana Slámy byl s 15 nominacemi favoritem 25. ročníku filmových cen, které uděluje Česká filmová a televizní akademie. Výsledky byly v sobotu večer vyhlášeny v pražském Rudolfinu. Tři sošky získal snímek Po strništi bos Jana Svěráka, politické drama Milada proměnilo dvě z deseti nominací.

Snímek Bába z ledu popisuje vztahy mezi lidmi tří generací v jedné rodině a důležité místo v něm má otužování ve Vltavě. Scénář filmu uspěl například na newyorském filmovém festivalu Tribeca.

Českého lva dnes získal za nejlepší film, sošky obdržel také Bohdan Sláma za nejlepší režii a scénář, herečky Zuzana Kronerová a Petra Špalková za nejlepší výkony v hlavní a vedlejší roli a Pavel Nový jako nejlepší herec v hlavní roli. Nejlepší mužský výkon ve vedlejší roli podle akademiků předvedl Oldřich Kaiser ve snímku Po strništi bos.

Sláma dnes téměř zopakoval úspěch svého filmu Štěstí z roku 2005, který získal sedm Českých lvů. Tehdy dostal vedle ceny pro nejlepší film stejně jako dnes i cenu za scénář a režii.

Snímek Po strništi bos dnes získal tři České lvy ze 13 nominací. Vedle Kaisera byl oceněn Vladimír Smutný za nejlepší kameru a také Jakub Čech a Claus Lynge za nejlepší zvuk. Film, který vznikl podle stejnojmenné knihy vzpomínek Zdeňka Svěráka a tematicky zapadá do tetralogie filmů Kolja, Obecná škola a Vratné láhve, již dříve obdržel dvě nestatutární ceny. Cenu filmových fanoušků získal režisér Jan Svěrák a ocenění za nejlepší filmový plakát patří Jiřímu Karáskovi a Lukáši Fišárkovi.

Za drama Milada v režii Davida Mrnky dostaly České lvy za nejlepší kostýmy Simona Rybáková a za nejlepší masky Andrea McDonaldová. Cena pro nejlepší dokument patří režisérce Sommerové a producentovi Pavlu Berčíkovi za film Červená o světově proslulé operní pěvkyni a herečce Soně Červené. Potlesk vestoje si vysloužil střihač a pedagog Alois Fišárek, který převzal cenu za mimořádný přínos české kinematografii.

Po jednom Českém lvu mají také snímky Křižáček za nejlepší hudbu od manželů Ireny a Vojtěcha Havlových, animovaná Lajka režiséra Aurela Klimta za scénografii a česko-slovenské drama Špína za nejlepší střih. Z trojice oceněných střihačů, kteří se na filmu podíleli, to byl pro Jiřího Brožka už devátý Český lev.

Snímek Špína režisérky Terezy Nvotové, který koncem ledna dostal jako nejlepší film Cenu české filmové kritiky, byl proti Bábě z ledu i v užší nominaci Českých lvů. Finálovou pětici doplňovaly filmy Milada, Po strništi bos a Kvarteto režiséra Miroslava Krobota.

Večerem rezonovalo politické dění poslední doby. Někteří ocenění i další filmaři vyzývali k obraně politické nezávislosti České televize (ČT) a obraně svobody médií. Třeba režisér Jan Svěrák označil kritiku ČT v inauguračním projevu prezidenta Miloše Zemana za největší útok na její nezávislost od televizní krize v roce 2000. "Nepatří žádnému oligarchovi, ale nám občanům," řekla o veřejnoprávní televizi režisérka Olga Sommerová.

Celkem 136 hlasujících akademiků vybíralo z 25 celovečerních hraných a animovaných filmů a 26 dokumentů uvedených do distribuce v roce 2017. Filmová a televizní akademie letos upravila pravidla udělování Českých lvů poté, co někteří filmaři kritizovali postup producentů loňského vítězného filmu Masaryk, který obdržel ocenění ve 12 kategoriích, když snímek se promítal jen sedm dnů před koncem roku v jediném kině. Podle nových pravidel by se Masaryk do soutěže bez oficiální premiéry už nedostal.