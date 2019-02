Babiš a Okamura vytáhli své psy a "štěkají" na sebe na facebooku

Češi jsou národem pejskařů a politici to moc dobře vědí. Předhání se tudíž, který z nich bude tím hrdinou, který se postaví za práva (nejen) čtyřnohých chlupáčů. Do boje tak vyrazil například předseda SPD Tomio Okamura nebo předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, kteří obviňují premiéra Andreje Babiše z uzurpování zásluh, které mu nenáleží.

Zvýšení trestů za týrání zvířat je žhavým tématem na půdě Poslanecké sněmovny. V souvislosti s návrhem zákona to mezi českými politiky pořádně vře - a není divu. Jedná se totiž o téma, které Čechy zajímá a kterému přikládají velkou váhu.

Řada politiků si tudíž nechce nechat ujít příležitost zhostit se role hrdiny, který týraným zvířatům přinese vytouženou spravedlnost, po které lidé v Česku volají už několik let. Výjimkou není ani premiér Andrej Babiš (ANO), který své kolegy ze Sněmovny pořádně naštval.

Hnutí ANO včetně svého šéfa se - dle ostatních stran - o práva zvířat nikdy nijak zvlášť nezajímalo. Andrej Babiš přesto na začátku února na facebook přidal fotku s roztomilým štěnětem a oznámil, že je třeba novelu přijmout co nejrychleji. Přitom si nezapomněl do poslanců a jejich práce ve Sněmovně rýpnout.

"Co mě fakt mrzí, že poslanci tráví pracovní dobu ve sněmovně úplně nesmyslnými hádkami, místo aby přijímali potřebné zákony. Mohli jsme třeba projednat novelu trestního zákona pro množírny psů a koček, což je velké téma ve společnosti. Musíme zamezit tomuto nekalému byznysu, je čím dál víc provozů, kde jsou zvířata týraná a žijí v šílených podmínkách," napsal Babiš.

Pod příspěvkem sklidil velkou chválu. "Každý den dokazujete, že jste člověk na správném místě. Prostě dobrej chlap," zaznělo v komentářích. Tomio Okamura ale nadšení rozhodně nesdílí. Babiš si podle něj uzurpuje zásluhy, které mu rozhodně nepatří - to SPD podle něj vždycky prosazovalo zpřísnění trestů za týrání zvířat, nikoliv ANO.

"My jsme spolupředkladateli návrhu zákona, který zásadně zpřísňuje tresty za týrání zvířat a jde proti množírnám. Kvůli nezájmu Andreje Babiše leží náš zákon již od loňského června ve Sněmovně. Vládní koalice ANO a ČSSD již 3x zamítla návrhy na předřazení, abychom zvířatům co nejdříve pomohli. A teď najednou premiér ukázal fotku se psem a řekl, že je to potřeba řešit," napsal rozezleně Okamura.

A aby nezůstal pozadu, i Okamura si na pomoc přivzal psího pomocníka, se kterým se vyfotil. "Řekněme si pravdu - Andreji Babišovi je to úplně jedno," odfrkl si Okamura. SPD není jedinou politickou stranou, která si přivlastňuje zásluhy za řešení problematiky týrání zvířat.

"Náš návrh na zvýšení trestů za týrání prošel do druhého čtení ve Sněmovně!" napsal nadšeně na facebooku předseda TOP 09 Jiří Pospíšil, aniž by se jakkoliv zmínil o svém spolupředkladateli. Kopnutí do Babiše si však odpustil nemohl.

Přidal proto obrázek znázorňující vývoj návrhu zákona pojmenovaný "Jak Andrej zvířata chránil." Z obrázku vyplývá, že hnutí ANO třikrát zamítlo projednání návrhu, dokud si premiér na začátku února neusmyslel, že je potřeba okamžitě řešit týrání psů a že včera už bylo pozdě.