Čeští stážisté prozradili, jak se pracuje pro EU. Jak se přihlásit?

Do konce ledna se mohou hlásit zájemci, kteří by si chtěli vyzkoušet stáž u Evropské komise. Je určena pro ty, kteří mají alespoň bakalářský diplom a ovládají dobře angličtinu, němčinu nebo francouzštinu. Úspěšní uchazeči se mohou těšit na zajímavý půlrok v Bruselu. A stáž je rozhodně nezruinuje, stážisté totiž pobírají měsíční stipendium ve výši přibližně 30 tisíc korun.

Stážisty každý rok přijímá i Evropský parlament. V rámci Schumannova stipendia vyrazila do Bruselu také Češka Tereza Domanská, která vystudovala práva a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě. "Já jsem jedním z nepolitických stážistů v parlamentu, konkrétně pracuji pro právní servis," říká Tereza.

Stáž v Bruselu absolvuje také Artur Mundil, který studoval politologii a evropská studia v Londýně a v Bruggách. V parlamentu pracuje ve službě, která má na starosti ověřování informací. "Já jsem v zahraniční sekci, vyhledávám informace pro zahraniční záležitosti."

Aby stáž získali, museli vyplnit on-line přihlášku a projít dvoukolovým výběrovým řízením. "Otázky směřovaly na praktické zkušenosti, jazykovou vybavenost, dosažené vzdělání a motivaci, proč chceme stáž získat," popisuje Tereza.

Pětiměsíční stáž v Bruselu si pochvalují. "Začíná se v průměru v půl deváté, končí se v šest. Ta náplň může být někdy hektická, někdy je ležérní. Záleží také na plenárkách. Myslím si, že je to docela příjemná práce," hodnotí stáž Artur.

"Dělám různé právní rešerše, účastním se různých mítinků, kde se dohaduje jednotná pozice Evropského parlamentu k legislativním návrhům. Ale také zasedání jednotlivých parlamentních výborů," popsala náplň své práce v Bruselu Tereza.

V Bruselu nemají problém vyjít se stipendiem, které jim Evropský parlament poskytuje. "Ten plat činí asi 1300 euro. Život v Bruselu není tak drahý jako v Londýně a Paříži," myslí si Artur.

"Stážisti v sekretariátu mají dostatečné stipendium. V klidu mi to pokryje životní náklady v Bruselu, takže se ani nemusím omezovat. Co se týče ohodnocení, jsem velice spokojená. Zároveň nám poskytují pojištění a cestovné," dodává Tereza.

A co se jim ze stáže nejvíce vrylo do paměti? "Řekla bych, že se nedá se pojmenovat jeden zážitek, obecně se mi líbí celá stáž, zvláště atmosférou. Potkávám inspirativní lidi, učím se novým věcem, každý den je pro mě nová zkušenost," pochvaluje si Tereza.

"Cesta do Štrasburku, je to krásné město. Každému bych to přál, aby se tam podíval. Je to to místo, kde se vytvoří kolegiální vztah mezi stážisty, je to víc než přátelství, je to absolutně všechno dohromady a je to skvělý zážitek," popsal svůj nejlepší zážitek Artur.

Oběma se v Bruselu líbí, Tereza oceňuje mezinárodní atmosféru, Artur to, že ve srovnání s jinými evropskými metropolemi je belgické hlavní město poměrně levné. Oba se shodují na tom, že drtivá většina stážistů program dokončí. Když odejdou předčasně, tak zpravidla proto, že už během stáže získají práci.

Přihlásit se na stáž v Evropské komisi můžete prostřednictvím formuláře na jejím webu. Uzávěrka elektronických přihlášek je ve středu 31. ledna ve 12 hodin.