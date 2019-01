V Thajsku uvízly tisíce Čechů, i zpěvák Ztracený! Tohle vzkázal

V Thajsku kvůli tropické bouři zůstaly i tisíce českých turistů. Někteří z nich uvízli na letištích, která přerušila provoz, a mají problém dostat se domů. Ti, kteří se do Thajska na dovolenou teprve chystají, musí počkat na to, jak se bude situace dále vyvíjet.

V Thajsku právě vrcholí turistická sezóna a toho využili i Češi. Omezený provoz na letištích některé z nich uvěznil v hotelových resortech.

"Museli jsme si zaplatit samozřejmě nějaké bydlení navíc, abychom nezůstali někde na letišti, protože máme s sebou malé dítě a budeme tady o den a půl déle," vypráví jeden z Čechů v Thajsku.



"V Thajsku je kolem dva a půl tisíce Čechů, bez cestovní kanceláře zhruba polovina z nich, a cestovní kanceláře musely evakuovat jenom některé klienty na ostrově Samui a na ostrově Kotao a Kopangan, kde byly hotely přímo na plážích a kde velké vlny ohrožovaly ty nejbližší ubytované klienty," sdělil mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

Jedním z turistů, kteří pobývají v Thajsku, je i známý zpěvák Marek Ztracený. Také plážový resort, ve kterém bydlí s rodinou, je celý den sužován vlnami. Nějakou dobu nešla ani elektřina. "Myslím, že je to trošku zdramatizovaný, anebo to ještě přijde. To nejhorší má prý přijít za dvě hodiny," řekl zpěvák v pátek odpoledne.

České ministerstvo zahraničí vydalo pro cesty do Thajska upozornění. Doporučuje nepodceňovat situaci a dbát pokynů úřadů. V případě nouze je možné obrátit se na nouzovou linku velvyslanectví v Bangkoku. Ti, kteří se do Thajska teprve chystají, musejí počkat na to, co se bude dít dál.

"Samozřejmě jsme ve spojení s kolegy přímo na místě, sledujeme to, s jakou intenzitou nakonec ta bouře zasáhne a jaké budou případné následky, na které jsme samozřejmě schopni a připraveni reagovat," uvedl Jan Bezděk z cestovní kanceláře Fischer. Omezení pro turisty prý bude trvat minimálně do soboty, vše ale ukážou následující hodiny.