Čeští vědci vymysleli revoluční gel, lečí popáleniny i zlomeniny

Vypadá jako želatina na dort, ale tento gel bude v budoucnu nejspíš zachraňovat životy. Pro pochopení technologie výroby potřebuje člověk doktorát z chemie, takže jen zrychleně, nejdřív se nalije dusík na nějaký bílý materiál, pak se to dva dny míchá a následně asi týden zahřívá.

reklama

Vyrobit malou zkumavku této látky zabere čtrnáct dnů. Vymyslet ji trvalo deset let. Teď mají vědci patent a mohou konečně prozradit, co se jim v laboratoři podařilo vyrobit. Když se dostane do těla, začne látka tuhnout.

Doktor může léčivý gel nasprejovat přímo na popáleniny a když na něj posvítí modrým světlem, okamžitě se vytvoří umělá kůže. Vynález by pomohl třeba třináctiletému Samuelovi. Po zásahu proudem utrpěl popáleniny na třech čtvrtinách těla a právě takovým pacientům by nová látka urychlila léčbu. Gel má ale řadu dalších vlastností, například dokáže spravit zlomeniny.

"Spadnul jsem při lezení a nešťastnou náhodou se mně rozdrtila pata," popsal zranění horolezec Josef Cach. Ten má dodnes v patě titanové šrouby, které drží kosti pohromadě. Speciální gel je možné smíchat s cementem a vznikne tak lepidlo, které kosti spojí dohromady. Látka se po čase sama rozloží.

Lékaři s tímto materiálem mohou opravovat zuby, vyplňovat kosti a dodávat léky přímo do otevřené rány. Už letos začnou supergel testovat na zvířatech a pokud budou úspěšné i klinické testy, za několik let ho dostanou první pacienti.