Cestující živě vysílal chvíle hrůzy: Seděl v letadle, když bouchl motor

Cestující v letadle společnosti Southwest Airlines směřujícího z New Yorku do Dallasu prožili chvíle hrůzy, když Boeingu 737 vybuchl jeden z motorů. Stalo se to ve výšce téměř deset kilometrů. Co se po nehodě dělo na palubě, se podařilo natočit jednomu z cestujících.