Chaos na letišti měli způsobit manželé! Muž je také bývalý voják

Tři dny se londýnské letiště Gatwick ve Velké Británii potýkalo s drony, které zastavily provoz a způsobily komplikace tisícům lidí. Letiště také muselo zrušit přes 760 letů. V sobotu se policii podařilo dopadnout dva podezřelé, muže a ženu.

Podle informací zahraničních médií by se mělo jednat o manžele Paula (47) a Elaine (54) Gaitovi. Paul Gait je také bývalý voják, který vlastnil modely letadel i vrtulníků, napsal deník Mirror. Policie v sobotu prohledala jejich dům a také vozidlo.

Příbuzní manželů jsou z jejich zatčení v šoku a podle nich to udělat nemohli. "Měl nějaké helikoptéry a užíval si s nimi létání, ale myslím, že je prodal. Měl je před lety. Možná před rokem nebo dvěma. Nevěřím, že by do toho byl Paul zapojený,“ řekl deníku Mirror Paulův otec.

S Paulovou nevinou souhlasí i jeho kolegyně a bývalá partnerka Gemma Allardová (40). "Byl se mnou v práci v době, když se to stalo. Paul chodí každé ráno ke mně domů, jelikož má se mnou dítě. To ráno, co se to stalo, seděl u mě na gauči a pil čaj – zbytek dne pracoval," řekla Allardová.

Elainin bývalý partner Ian Kirk (50) dorazil do jejího domu, aby se postaral o psy. "Ona nenáviděla vojenské hračky. Není žádná možnost, aby do toho byla zapletená. Bude také naprosto zničena a zdrcena," uvedl Kirk.

Policie uvedla, že vyšetřování stále probíhá a nadále na letišti probíhají aktivity ke zmírnění dalších náletů dronů.

