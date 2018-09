Chce vyčistit Pacifik, pomohou mu desítky plovoucích hrází

Zařízení patří organizaci The Ocean Cleanup založené čtyřiadvacetiletým Nizozemcem Boyanem Slatem. "Plasty jsou skutečně odolné a nezmizí samy od sebe. Je čas s tím něco udělat,“ řekl Slat podle agentury Associated Press. Pro svou vizi se mu podařilo sehnat pětatřicet milionů dolarů.

Vzplývavá, do U tvarovaná plastová hráz s délkou šest set metrů a hloubkou tři metry má odpad zachytávat, přičemž by ale neměla ohrožovat mořské živočichy. Na hrázi jsou umístěné světla, kamery a komunikační zařízení poháněné solárními panely. Systém vysílá svoji polohu pro popelářské lodě, které zachycený odpad naloží a odvezou.

Associated Press cituje vedoucího vědeckého týmu organizace Za zachování oceánů (Ocean conservancy) George Leonarda, podle něhož každý rok přibude v oceánu devět milionů tun odpadu. "Pokud nezastavíte zdroj odpadu, bude to sisyfovská práce,“ řekl. Oceán ale podle něj potřebuje každou možnou pomoc.

Great Pacific Garbage Patch neboli Velkou tichomořskou odpadkovou skvrnu tvoří asi 1,8 bilionu kusů plastu. Rozlohou je o něco menší než Rusko. Nejstarší části skvrny pochází ze šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Devadesát procent jejího objemu by mělo zmizet do roku 2040, pokud půjde vše podle Slatova plánu.