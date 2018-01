Chcete bydlet na hradě? Jeden si můžete koupit na Slovensku!

Sklabinský hrad nedaleko slovenského Martina je na prodej. Nabízí ho dokonce různé realitní kanceláře. Současný majitel ho podle místních plánoval opravit z norských fondů, to se ale nepovedlo, píše portál tvnoviny.sk.

V současnosti tak hledá zřícenina majitele, který by jí vrátil aspoň část zašlé slávy. "Takové nemovitosti se neprodávají každý den, takže to je vždy překvapení a radost nabízet něco podobného," vysvětlil realitní makléř Lukáš Matejčík.

Za kulturní památku majitel požaduje šestimístnou sumu v eurech. I přesto už se první zájemci o hrad našli. "Musel by přijít někdo hodně zapálený s velkou injekcí, aby z toho něco bylo," uvedla poslankyně místního zastupitelstva Jaroslava Štefanidesová.

Že by nový majitel hrad zboural a postavil na kopci něco jiného, se místní nebojí. "Nikdo ho neodnese ani tam nepostaví nic, co by tam být nemělo, protože památkáři mají bedlivé oko a hlídají, aby se cokoliv nepohnulo," prohlásila Božena Drobková, starostka obce Sklabinský podzámok, pod níž hrad spadá.

K polorozpadlému hradu patří také pozemek o rozloze 10 tisíc metrů čtverečních. I díky tomu je podle realitního makléře velká šance, že se prodá. Sklabinský hrad v minulosti dvakrát vyhořel, přežil i protihabsburské povstání. Dříve byl královským hradem a někdejším sídlem Turčanské stolice.