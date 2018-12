Chcete chránit prezidenta? Hradní stráž láká zájemce! Berou i ženy

Třiatřicetiletá Hedviga Karafiátová je jednou ze tří žen v uniformě, které můžete potkat na Pražském hradě. Stejně jako ostatní strážní v pozoru hlídá vchod do areálu. Pochází přitom ze Slovenska a žije v Plzni. V armádě byl i její otec.

"Co se mně nejvíc líbí, je kolektiv. Trošku jsem se bála, jak zapadnu, ale je to fakt skvělé. Jediné, co mě odrazuje, je zima. Já jsem byla v budce, když bylo minus 14 a to je fakt drsné," popsala Hedviga.

U hradní stráže ženy oproti mužům žádné úlevy nemají. "Jak je to všeobecně v armádě, tak ani my nemáme nižší nároky," potvrdila Hedviga, která se svými 178 centimetry jen tak tak splňuje limit. Výška strážných se totiž musí pohybovat mezi 178 a 188 centimetry.

"Běžný strážný hodnosti desátníka musí mít minimálně výuční list. Dále potom při výběrových řízeních k nám musí projít psychotesty, zdravotními prověrkami a následně musí mít vyžádanou bezpečnostní prověrku," vypočítal velitel Hradní stráže Jiří Kývala.

Jedinou výhodu mají ženy při fyzických testech, kterými musí projít všichni strážní. "Pro mě ta fyzická část nebyla náročná, protože sportuju celý život. My jsme měli sedy-lehy, běh a kluci mají ještě kliky a shyby," sdělila Hedviga.

Nejtěžší prý byla měsíční stáž, kdy se učila cvičit s puškou. I uniformu a boty má prý úplně stejné jako muži. Vlasy ale musí mít ženy u hradní stráže buď krátké, anebo svázané do drdolu. Stejně jako muži nesmí mít žádné viditelné tetování, piercing ani náušnice.

Do plného stavu chybí hradní stráži asi dvě stě vojáků. Jsou prý potřeba kvůli nabitému programu prezidenta a přísnějším bezpečnostním opatřením. Letos nabrali 70 nováčků, příští rok chtějí aspoň 80. Ovšem splnit vstupní kritéria je velmi těžké a lidí na trhu práce málo.

"Navrhli jsme zvýšení stabilizačního příspěvku z devíti tisíc na 11 tisíc měsíčně pro každého vojáka hradní stráže," informoval mluvčí ministerstva obrany Jan Pejsek, jak se snaží zájemce nalákat. U hradní stráže je plat zhruba 33 tisíc čistého měsíčně.