Poloha "na jednorožce" je novým hitem ložnic! NÁVOD, jak na to!

Už vás nebaví klasické sexuální pozice a rádi byste vyzkoušeli s partnerem něco jiného? Pozice jednorožce by mohla být právě pro vás. Podle odborníků při ní zažijete magický sex.

Některé páry mají raději klasiku, a to například misionářskou polohu, na koníčka nebo polohu zezadu. Ti ostatní chtějí přinést do svého rutinního sexuálního života i něco nového. Pro ně je ideální poloha jednorožce, uvedl deník The Sun.

Vyzkoušíte polohu na jednorožce?

Při této poloze oba partneři leží na svých bocích. Muž má nohy u sebe, kotníky spojené, takže mu jdou kolena od sebe. Žena zvedne svou horní nohu, kterou muž chytí za kotník, aby si žena mohla během pozice držet koleno.

Ženy při této pozici nevynaloží takové úsilí jako muži. Pokud chcete zažít ještě větší vzrušení, odborníci radí, abyste použili lubrikační gel nebo vibrátor.