Chcete si pořídit štěně? Odbornice radí, na co si dát pozor

O problematice psů z množíren hovořila poradkyně chovu pro plemena teriérů a mluvčí Českomoravské kynologické unie Vladimíra Tichá, ta zdůraznila několik věcí, na které by si měli lidé dávat pozor při výběru štěněte.

Podle Tiché je dobré jet pro štěně přímo k chovateli a nescházet se někde na parkovišti nebo v obchodním centru. Člověk si tak může zkontrolovat podmínky, ve kterých štěňata žijí, přímo na místě.

"Slušný chovatel ukáže prostředí, ve kterém štěně vyrůstá. Ukáže matku, případně sourozence. Podá informace o tom, jak se o štěně pečovalo a jak by se o něj mělo pečovat do budoucna.

Samozřejmě je nutné nezaměřovat se jen na podmínky chovu, je třeba se zaměřit i na štěně samotné.

"Ideální věk pro odběr štěněte je 50 a více dnů. To štěně by nemělo mít výtoky z očí, z nosu, z uší. Nemělo by mít pod ocáskem známky průjmu. Většina plemen má v tom ideálním věku vyvinutý mléčný chrup, což je věc, kterou si může ověřit i laik," vyjmenovala Tichá.

Člověk si s sebou také může vzít odborníka, podle Tiché je ale slušností na nezvanou návštěvu chovatele upozornit. "Pokud by se mu to nelíbilo a odmítl to, tak je to určitá informace, podle které bychom se měli řídit," doporučila Tichá.