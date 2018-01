Chcete volit prezidenta mimo domov? Máte už jen pár hodin

Už příští týden proběhne druhé kolo prezidentských voleb a mnoho voliču se chystá volit jinde než v místě svého trvalého bydliště. Na to, aby si vyzvedli voličský průkaz, mají čas už jen pět úředních dní - tedy do středy. Ti, kteří si ho chtějí nechat poslat poštou, mají čas jen do zítřka.

Druhé kolo prezidentské volby bude v pátek a sobotu 26. a 27. ledna. Lidé, kteří chtějí volit mimo své trvalé bydliště, si však musejí vyřídit voličský průkaz. Na druhé kolo ho bylo možné získat hned s tím na první. Pro ty, kteří tak neučinili, však není stále pozdě.

Na obecním úřadě v místě trvalého bydliště si ho mohou vyzvednout do dvou dnů před začátkem hlasování, tedy do 24. ledna, a to do 16 hodin. Ti, kteří si ale chtějí voličský průkaz vyřídit prostřednictvím pošty, a to i té elektronické, už ale moc času nemají. Žádost na úřad v místě trvalého bydliště totiž musí dorazit nejpozději sedm dnů před volbami - tedy do zítřka.

Rozdíl proti prvnímu kolu voleb je v hlasovacích lístcích. Ty totiž voliči obdrží až přímo ve volební místnosti od členů komisí, rozesílat předem se nebudou.

Volební místnosti se otevřou příští týden v pátek ve 14 hodin a lidé budou moct volit až do 22 hodin. V sobotu začne hlasování v 8 hodin a skončí ve 14 hodin. Kdo se stane příštím prezidentem, bude jasné v sobotu v podvečer.