Chcete změnit operátora? SAZKAmobil nabízí tarify s levným voláním a spoustou dat k tomu

Vysoké poplatky za volání i textovky jsou propírané v médiích prakticky denně. Je obecně známý fakt, že my, Češi platíme za volání i mobilní data jedny z nejvyšších cen v celé Evropě.



SAZKAmobil šetří vaše peníze



Právě s vysokými poplatky za telekomunikační služby už nějaký čas bojuje operátor SAZKAmobil. Jeho služby jsou v mnoha ohledech daleko výhodnější než u tradičních operátorů. Za služby, které čerpáte, takt zaplatíte u SAZKAmobilu méně, než platíte teď.



Dobrým příkladem mohou být dva tarify s názvem Šťastný tarif 397 a Šťastný tarif 407. S prvním jmenovaným dostanete rovný tisíc minut volání zdarma do všech sítí v ČR. Po vyčerpání Vás bude minuta stát jen 0,90 Kč, SMS za 0,90 Kč a k tomu zdarma 1 GB mobilních dat. To vše jen za 397 korun.Jestli spíš využijete mobilní data, sáhněte po Šťastném tarifu 407. Za 407 Kč měsíčně jich tu budete mít dostatek, rovnou 5 GB. Zdarma je i volání v rámci SAZKAmobilu, minuta hovoru mimo síť stejně jako SMS vás vyjde na 0,90 Kč.Možná si teď říkáte, proč byste v době neomezených tarifů měli za minutu volání platit. Je to jednoduché. Konkurenční operátoři vám sice nabízejí volání i zprávy zdarma, vy ale služby nevyužíváte v plné míře, a tak operátorovi platíte spoustu peněz navíc.Dle výroční zprávy Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) vyplývá, že: v jednom kalendářním měsíci obvykle voláme jen 122 minut, pošleme 45 SMS a využijeme průměrně 1 GB mobilních dat. Je tedy opravdu nutné platit si neomezený tarif za stovky korun?'Výhodou služeb od SAZKAmobilu je také skutečnost, že neškatulkuje své zákazníky. Konkurence často nabízí lepší podmínky pro studenty, seniory nebo další skupiny. SAZKAmobil ale nic takového dělat nemusí, jeho služby jsou totiž výhodné úplně pro všechny. Operátorovi je jedno, jestli jste student nebo senior. Jediné, co potřebujete k aktivaci, je občanský průkaz.Bát se pak nemusíte ani závazku a případných pokut, kterými tradiční operátoři často straší. Všechny tarify SAZKAmobilu jsou se smlouvou na dobu neurčitou, kterou můžete kdykoliv vypovědět bez sankcí a smluvních pokut.Abyste se SAZKAmobilem ušetřili ještě více, tak právě teď spouští soutěž, ve které se hraje o sto měsíčních tarifů zdarma. Aktivujte si a uhraďte první vyúčtování jednoho ze Šťastných tarifů 397 nebo 407 do 8. prosince 2018 a buďte to právě vy, kdo jeden ze sto tarifů zdarma vyhraje.Ať jste si svůj tarif u SAZKAmobilu už vybrali, anebo stále uvažujete, které služby by vám nejvíc seděly, pomoc najdete buď na internetových stránkách SAZKAmobil.cz, anebo zavolejte na bezplatnou infolinku 800 77 11 11. Nejen, že vám na ní poradí, ale zajistí pro vás třeba i přenos čísla od vašeho současného předraženého operátora.