Chinaski představili nové členy kapely. V téhle sestavě pokračují

Původní členy frontmana Michala Malátného a kytaristu Františka Táborského doplní jejich dlouholetí přátelé, se kterými je pojí láska k hudbě.

Za bicí v nové sestavě usedne jeden z nejlepších českých hráčů Lukáš Pavlík, který dosud koncertoval s Čechomorem, Ewou Farnou nebo Kamilem Střihavkou. Za baskytaru se postaví Tomi Okres, rodák z Košic, jenž byl dosud k vidění po boku Lukáše Adamce, Richarda Müllera, IMT Smile nebo Katky Knechtové. Čtveřici doplní talentovaný klávesista, dlouholetý kapelník Ewy Farne - Jan Steinsdörfer. Toho již fanoušci Chinaski znají z podzimních halových koncertů.

Kapela v nové sestavě také avizuje jarní klubové turné, které začne v březnu. Některé koncerty jsou už nyní beznadějně vyprodané.

"Na koncety se moc těšíme. Noví spoluhráči jsou hudebníci, se kterými jsme si v průběhu posledních let padli do oka a do ucha. A protože to bereme jako začátek naší další etapy, začneme turné na jaře v klubech, stejně jako to bylo v době našich začátků,“ nechal se slyšet Michal Malátný.

Pokud se na koncert do klubu nedostanete, nezoufejte, kapela má samozřejmě v plánu i kolotoč festivalů, který začíná v dubnu. Více o koncertech se dozvítě na stránkách kapely.