Chlapce šikanovali starší mladíci. Škola s tím nechtěla nic mít

Teprve patnáctiletého chlapce z Lučence na Slovensku šikanovali mladíci o několik let starší. Ti si rvačku dokonce natočili na telefon. Případem se zabývá policie, ale škola se od něj distancovala.

Otec chlapce podle televize Markíza zůstal v šoku, když video viděl. Vůbec totiž netušil, jak vážná situace byla. Šikanovali ho totiž mladíci ve věku 18 a 19 let. Navíc jich bylo minimálně 10.

"Měl bolesti hlavy, byl celý oteklý a v puse cítil krev," sdělil otec napadeného chlapce TV Markíza.

I přesto však napadený chlapec po incidentu šel do školy. Ta se ale od případu distancovala s tím, že to není jejich záležitost. Mladíci totiž chodí do jiné školy a vše se odehrálo mimo její areál. A tak otec napadeného chlapce podal trestní oznámení.

Policie případ prošetřuje jako podezření z výtržnictví. Škola, kterou navštěvují mladí agresoři bude čekat na výsledky vyšetřování. V případě prokázání viny jim hrozí podmínečné nebo úplně vyloučení ze školy.

Otec napadeného navíc tvrdí, že minimálně dva z útočníků se věnují bojovým sportům a mají za sebou i nějaké zápasy. Podle psychologů se jedná o viditelně frustrované jedince.