Chlapce ze studny zabil "rychlý volný pád". Případ řeší policie

Rodiče, záchranáři i celý svět do poslední chvíle doufali, že dvouletý Julen v šachtě dokázal přežít. Po 13 dnech ale vytáhli jeho bezvládné tělo. Přesnou příčinu jeho smrti by měla určit nařízená pitva. Podle odborníků ale chlapce zřejmě zabil už pád do hluboké studny, informuje portál El Pais.

"Umístění těla napovídá, že to byl rychlý volný pád do hloubky 71 metrů, kde jsme ho našli," sdělil vládní vyslanec v Andalusii Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Písek, kameny a hlína, které pak bránily záchranářům v dalším posunu, se nejspíš uvolnily při chlapcově pádu a dopadu.

Policisté kromě pitvy nařídili také další zdravotní testy, jejich výsledky by měly být známy během víkendu. Goméz de Celis však upozornil, že lékaři závěry poskytnou soudci, který má případ na starosti. Zda se poté dostanou na veřejnost ještě před ukončením vyšetřování, tak není jasné.

Španělská civilní garda začala už během pátrání po chlapci s výslechy rodičů, vlastníka pozemku, na které byl nelegální vrt vykopán, a také pracovníky, kteří výkop provedli. Firma už dříve uvedla, že otvor dostatečně zabezpečila. Podle svědků byl ale pouze zamaskován několika kameny.

Dvouletý Julen spadl do úzké šachty v neděli 13. ledna odpoledne, když si s rodinou dával piknik na zahradě jednoho z příbuzných. Jeho otec byl asi pět metrů od studny, když v ní chlapec zmizel. Údajně slyšel hned po pádu pláč, od té doby už se ale neozval.

Záchranná operace byla velice komplikovaná, protože šachta je široká jen pouhých 25 centimetrů. Záchranáři proto museli vykopat paralelní a na něj kolmý tunel, aby se k chlapci dostali. Horníci pracovali neúnavně, na místě se střídala asi stovka lidí. Julena ale našli mrtvého.

Podívejte se na záběry z místa neštěstí: