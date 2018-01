Chlapci bez domova vybavili pokoj. Jeho reakce vás dostane

Osmiletý Daeyrs z Detroitu nikdy neměl vlastní domov. Se svou matkou pendloval mezi azylovými domy a jediné co si přál, byla vlastní postel. Charitativní organizace Humble Design mu jeho sen splnila a dokonce vybavila nábytkem celý dům. Dayersova reakce na nový pokoj vás chytne za srdce.

Daeyrsova matka přišla o práci i o střechu nad hlavou a se svým synem přežívala po ubytovnách pro bezdomovce. Úřady jim nakonec přidělily dům, ale jako dobrovolná sestra si nemohla dovolit vybavení. V bytě nebylo nic než židle a proleželá matrace. Daeyrs musel spát na dekách na podlaze.

Všechno co si chlapec přál, byla pořádná postel. Zakladatelka organizace Humble Design Treger Strasbergová se rozhodla, že chlapci jeho přání splní.

Daeyrs o ničem neměl ani tušení. Když spatřil svůj nový pokoj, rozlil se mu po tváři nevěřící úsměv, který následovaly slzy dojetí.

"Když jsem viděla jeho reakci, uvědomila jsem si, co je v životě vlastně důležité a jak moc bych měla být vděčná za to, co mám," svěřila se Strasbergová Daily Mirror.

Pro rodinu dům vybavili od sklepa po střechu darovaným nábytkem, dekoracemi a vybavením. "Konečně mají místo, které mohou nazývat domovem, oba si to zaslouží," doplnila na závěr.