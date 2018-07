Chlapci popsali utrpení v jeskyni. Takhle je těžký pobyt poznamenal

Všech dvanáct chlapců i jejich trenér se usmívali, když předstoupili před novináře a odpovídali na jejich otázky. Ty musely být dopředu schváleny psycholožkou. Fotbalový tým ale neměl problém odpovídat ani na náročnější dotazy.

Kouč na tiskové konferenci přiznal, že počítal s rychlou záchranou. Nejdříve si prý skupina myslela, že voda rychle opadne a dostanou se bez problému ven. Poté připustili, že by mohli čekat i den. Jenže ze dne se stal týden a z týdne dva...

Chlapce objevili záchranáři devátý den. Jak k tomu došlo, se můžete dočíst zde. Do té doby se "divočáci", jak se jmenuje jejich fotbalový tým, udržovali při smyslech různými hrami. Jídlo jim došlo brzy, proto pili vodu z krápníků a poté i z jeskyně.

Sílu se snažili šetřit tím, že se příliš nehýbali. Trenér, kterého vychovali mniši v chrámu, naučil své svěřence meditaci. Zároveň je ale rozdělil do směn, po které měli kopat tunel ven z jeskyně. "Nechtěli jsme jen čekat na pomoc," uvedl kouč.

Všichni byli zesláblí, když je potápěči objevili. Během pobytu v nemocnici ale znovu získali potřebné síly a teď už myslí jen na budoucnost. A představují si ji opravdu zářnou. Většina z nich doufá, že se stane profesionálními fotbalisty, další by chtěli být vojáky speciálních jednotek - jako byli jejich zachránci.

"Už se nebudu chovat nezodpovědně," prohlásil jeden z chlapců. "Chci prožít zbytek života naplno," sdělil další. Většina z nich přiznala, že je tato zkušenost poznamenala a dozvěděli se o sobě hodně věcí - mimo jiné to, že zvládnou mnohem víc, než si kdy mysleli.

Děti se také omluvily svým rodičům za to, že se o jeskyni doma ani nezmínily. Rodiny tak netušily, kde by jejich potomci mohli být. "Už nikdy do jeskyně nepůjdu," slíbil snad za všechny jeden z malých fotbalistů. "Měl bych dostat vyhubováno," doplnil nejmladší z nich.

Dvanáct chlapců a jejich trenér uvázli v jeskyni na severu Thajska 23. června, záchranáři je objevili o devět dní později. Kvůli stoupající hladině vody se nemohli dostat ze skalního komplexu suchou nohou. 8. července se rozběhla třídenní záchranná mise. Všichni chlapci ji zvládli.





