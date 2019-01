Chlapci z babyboxu jsou 2 roky, jeho máma si prožila hrozné věci

Chlapečkovi, kterého někdo o víkendu odložil do pelhřimovského babyboxu, jsou podle informací televize Nova téměř dva roky. Jde tak o nejstarší dítě nalezené v tuzemských babyboxech. V dětském domově ale neskončí. Sociální pracovníci ho už dnes umístí do pěstounské rodiny.

Už mluví a chodí. Aby ne, podle informací televize Nova chlapečkovi, kterého někdo v sobotu odložil do pelhřimovského babyboxu, budou v únoru dva roky. Přesné datum jeho narození našly sestřičky v chlapcově oblečení. Je tak nejstarším odloženým dítětem u nás.

"S takhle velkým dítětem jsem opravdu nepočítal, když mi přišla fotka, nechtěl jsem věřit svým očím. Drží se pevně bedničky na dně babyboxu a nechtěl se pustit,“ řekl autor babyboxů Ludvík Hess. Odložením i takto starého dítěte, ale rodiče žádný zákon neporušili. "Začali bychom se tím zabývat, pokud by chlapec byl například obětí únosu,“ vysvětluje mluvčí policie Dana Čírtková.

"My jsme mu udělali krevní testy, veškerá vyšetření. To dítě je po zdravotní stránce naprosto v pořádku,“ říká mluvčí nemocnice Pelhřimov Petra Černo. Dostal jméno Karel Spěváček. Váží 9,5 kilogramů, měří 82 centimetrů a má šest zubů. Podle psychologů musela být jeho matka v nepředstavitelně těžké situaci - když dokázala odložit dítě ve dvou letech. "Ano, musela být v hrozné krizi,“ potvrdila psychiatrička Naďa Kovaříková.

Chlapec odložený do babyboxu nejspíš neskončí v dětském domově, sociální pracovníci mu chtějí najít novou rodinu. Už dnes by se tak měl dostat do vybrané pěstounské rodiny. Jde v pořadí o 181. dítě, které někdo v Česku odložil do babyboxu. Dítě starší než rok se v něm objevilo naposledy v roce 2011 v Olomouci.