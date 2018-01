Chlapec (12) vážil 190 kilo a nemohl chodit. Takhle se proměnil

Dnes je Aryovi z Indonésie 12 let a s dětmi může dokonce hrát badminton. Dříve nemohl ani chodit do školy a nebylo mu žádné oblečení. Musel se balit do sarongu (indonéský národní oděv).

Své dny trávil tak, že hrál hry na telefonu nebo seděl v malém bazénku, aby se ochladil. Jeho rodiče se o něj tolik báli, že mu naordinovali přísnou dietu.

Poslechl dietologa a začal jíst víc čerstvého ovoce a zeleniny. Nyní váží okolo 120 kilogramů a konečně může chodit do školy. Začal také sportovat a dokonce běhá dva kilometry denně.

"Jsme šťastní, že zase žije normální život. Je aktivní a těší se dobrému zdraví. Už se nebojíme, že se ve spánku udusí a i s dětmi si hraje, aniž by se zadýchal, uvedla jeho matka pro zahraniční média.

Arya prodělal v dubnu 2017 operaci žaludku, která mu pomohla zhubnout 19 kilogramů za tři týdny. Jeho rodiče však věří, že bude potřebovat ještě další operaci.