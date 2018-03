Chlapec (13) si postavil vlastní domek! Nyní radí ostatním lidem

Luke Thill z americké Iowy měl už v jedenácti letech jiné zájmy, než jeho vrstevníci. Začal plánovat stavbu vlastního domku, která mu trvala dva roky. První rok sháněl prostředky, materiál a plánoval. Druhý rok už začal se stavbou.

Ke stavbě většinou používal materiál, který někomu zbyl. Velkou část práce zvládl úplně sám, ale pomocníky našel ve svém sousedství. Vždy se ale odvděčil – když mu kamarád jeho otce v domečku zavedl elektriku, Luke mu za to uklidil garáž.

Do domku nemusel investovat velké peníze, které by jen těžko získal. Celkem zaplatil v přepočtu 33 tisíc korun. Finance získal v rámci sbírky na webu Gofoundme, kde mu lidé přispěli. Podporu našel také v rodičích. Údajně je pro ně lepší, když Luke rozvíjí svoji kreativitu a nehraje například počítačové hry.

Výsledkem velké snahy je útulný domek s kuchyní, obývacím pokojem a prostorem na spaní. V domečku tráví čas i se svými přáteli – pořídil si tam malou pohovku, aby je měl kam usadit. V jeho bydlení chybí jen koupelna s toaletou, tu má ale v domě u svých rodičů.

Ví, že do budoucna mu takové bydlení stačit nebude, o moc větší domek ale neplánuje. "Všichni museli mít velké domy, ale lidé se změnili a uvědomili si, že to není praktické. Můžete šetřit peníze, procestovat svět a dělat, co se vám zlíbí," řekl Luke médiím.

Šikovný mladík o svém domečku natáčí videa na YouTube. Jedno z nich má více než osm milionů zhlédnutí. Svým fanouškům radí, jak mohou domek postavit a jak o něj pečovat.