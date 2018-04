Chlapec (14) za volantem šokoval slovenské policisty, pak nadýchal

Hlídku policistů v Senici upoutalo osobní auto, které jelo velmi pomalu a zdálo se, že za volantem nikdo nesedí. Rozhodli se proto situaci raději prověřit. Když vozidlo zastavili, nestačili se divit.

reklama

"Když vozidlo zastavili, vystoupil z něj teprve čtrnáctiletý chlapec. Žáka základní školy podrobili orientační dechové zkoušce a mladému "řidiči" naměřili v dechu 0,28 mg/l alkoholu, což je 0,58 promile," přiblížili slovenští policisté.

Strážníci následně kontaktovali rodiče chlapce a za jejich účasti ho vyslechli. Před svou cestou si měl dát jedno pivo a pak velmi pomalou rychlostí absolvoval trasu Šaštín Stráže, Borský Mikuláš a Senica. Naštěstí se během jeho experimentu nikomu nic nestalo.

Chlapec se dopustil přestupku v dopravě a přečinu neoprávněného užívání cizího motorového vozidla. Do 15 let mu ještě zbývá několik měsíců, jinak by se dopustil jízdy pod vlivem alkoholu, za to dospělému hrozí na Slovensku pokuta až 800 eur a zákaz řízení na 3 roky, u mladistvých je to pak pokuta do 300 eur a zákaz činnosti na jeden rok.

"V případě trestného činu nedali rodiče souhlas na jeho trestní stíhání a proto policie uvedený skutek ve smyslu zákona odloží," doplnili policisté.