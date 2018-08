Chlapec při porodu šokoval rodiče i lékaře! Dostal příhodné jméno

I když na to při prvním pohledu nevypadá, je Maxim pořádný cvalík. Váží rovných 5,5 kila a měří 56 centimetrů. Že se jim narodí tak velké miminko, přitom rodiče netušili. O to překvapenější byli na porodním sále, píše portál tvnoviny.sk.

"Pořád se v tom bříšku točil, takže se ho na ultrazvuku špatně měřilo," říká chlapečkova maminka Simona. V šoku byl prý hlavně otec dítěte. "Pořád nerozumí tomu, jak jsem ho mohla vytlačit ven," směje se Simona.

Maxim totiž přišel na svět přirozeným způsobem, porod byl spontánní a proběhl bez komplikací. "Když už jsem myslela, že to nezvládnu, přišly sestřičky a vysvětlily mi, co mám dělat. Bez křiku, se zatnutými zuby jsme to spolu zvládly," dodala Simona.

Ona i její syn už podstoupily všechna vyšetření, jsou zdraví a vše je v pořádku. "Paní absolvovala všechny testy, které se v těhotenství dělají. Zdá se, že dítě je velké geneticky a ne chorobně, takže maminka i neonatologové jsou spokojení," prohlásil primář Peter Kaščák.

Chlapeček se má k světu, podle Simony je pořádný jedlík. Ta už se těší domů, kde na ni čeká taky dcera, která měla při narození víc než 4,5 kila. Na třetí už si prý ale sympatická maminka netroufá. "Sedm kil už nevytlačím, to přiznávám," žertuje Simona.

ČTĚTE TAKÉ:



Jak moc vás bude bolet porod? Známe snadný návod, který vám odpoví již předem

Krutá pravda z porodnice: Toto je nejnebezpečnější hodina porodu!