Nechtěl se vidět s rodiči, teď kvůli tomu hrozí mladíkovi 5 let vězení

Nepříjemný let zažili cestující společnosti easyJet z francouzského Lyonu. Třiadvacetiletý student nahlásil, že se v letadle nachází bomba. Jeho důvod byl prostý. Nechtěl se setkat se svými rodiči, kteří ho jeli navštívit. Za incident mu hrozí až pět let vězení.

Rodiče seděli v letadle a těšili se, že navštíví svého syna, kterého dlouho neviděli. Netušili, že on to vidí jinak. Když jejich letadlo cestovalo z Lyonu do Rennes, anonym nahlásil bombu a letadlo se muselo vrátit zpět.

Tím anonymem byl jejich třiadvacetiletý syn, který své rodiče prostě nechtěl vidět a tak ho nenapadlo nic jiného, než letadlo tímto způsobem zastavit, uvedl deník The Sun.

"EasyJet potvrzuje, že se let EZY4319 do Rennes vrátil zpět do Lyonu kvůli bezpečnosti," řekl mluvčí společnosti.

"Letadlo přistálo bezpečně a hasiči i policisté zahájili vyšetřování. Všichni cestující vystoupili a obdrželi jak informace, tak i občerstvení. Bezpečnost a spokojenost našich cestujících i posádky je pro easyJet nejvyšší prioritou," dodal.

Policie studenta zadržela a v případě, že ho soud shledá vinným, může strávit ve vězení až pět let. Jeho přání nevidět své rodiče se tak nejspíš vyplní.