Rodiče věří, že Luboš pořád žije! Hledají ho 30 let, teď promluvili

Pětiletý Luboš si 27. srpna 1988 hrál před domem s bratrem. Když je matka zavolala k obědu, přišel jen starší Stanislav. Otec se proto Luboše vydal hledat, nikde v okolí ale nebyl. Nenašla ho ani Veřejná bezpečnost a později policie.

Přestože uplynulo už třicet let, rodiče stále doufají, že jejich syn žije. Mária a Anton pořád bydlí v Púchově, odkud chlapec před lety beze stopy zmizel. Každý den prochází kolem míst, kde ho naposledy viděli. "Je to těžké. Stále ho hledáme po své linii," uvedl pro portál cas.sk Anton.

Rodiče těžce nesou, že policie po jejich milovaném Luboškovi přestala pátrat. "Všechno ukončili po dvaceti letech a tím to pro ně zhaslo," dodal otec dnes 35letého muže. Vyšetřovatelé ale dělali, co bylo v jejich silách. Spojili se i se zahraničními médii a bezpečnostními složkami. Marně.

Záhadné zmizení šokovalo také sousedy, kteří se s chlapcem dennodenně setkávali. "Na jeho šibalský pohled nikdy nezapomenu. Hrával si tu na hřišti, pobíhal nahoru a dolů. Byl velmi milý. Hledali ho nonstop, přes den i v noci, pořád tu byli policajti," řekl jeden ze sousedů.

Na nevyřešený případ znovu upozornili policisté v souvislosti s třicetiletým výročím zmizení chlapce. "Rozhodli jsme se opětovně poukázat na případ nezvěstného chlapce a využít rozšířenost sociálních sítí," prohlásila první viceprezidentka Policejního sboru Jana Maškarová.

Holandská policie pak vytvořila portrét, jak by zřejmě dnes Luboš vypadal. Bylo by mu 35 let, podle některých zvláštních znamení by se ale vypátrat dal. Má jizvu na hraně brady a mateřské znaménko elipsovitého tvaru na levé straně zad v blízkosti lopatky.