Chlapeček (6 měsíců) měl srdeční vadu, lékaři třikrát spletli diagnózu

Dvacetiletá Nikita Kilvingtonová měla vzhledem k horšícímu se zdravotnímu stavu o svého syna velké obavy a dítě nosila čtyři dny v kuse k lékaři. Pediatr ale třikrát stanovil špatnou diagnózu. Nejprve si myslel, že Carter má dětskou koliku, pak jej léčil na spálu a nakonec na krční infekci.

Realita ale byla mnohem horší. Carter měl syndrom ALCAPA, tedy stav, kdy tepna, která měla do srdce přivádět krev, nebyla správně přirostlá.

Než se to ale lékařům podařilo odhalit, Carter málem zemřel. "Doslova umíral v kočárku a opravdu těžce dýchal," popsala listu Daily Mirror Carterův stav jeho matka.

Sanitka chlapce převezla do nemocnice v Leedsu. Záchranáři mu dávali šanci 50 na 50, Carter prodělal infarkt, ale šestihodinovou operaci zvládl a začal se rychle zotavovat.

"Doktor mi řekl, že takové případy má jen tři do roka. Měla jsem o Cartera velký strach, jestli to vůbec zvládne," přiznala matka. Chlapci se ale už daří dobře. "Ještě pár dní bude v nemocnici. Děsí nás, když si představíme, co se mohlo stát, kdybychom ho do nemocnice nepřivezli," dodala.