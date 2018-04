Chlapeček zemřel v babyboxu, jeho mámu odsoudili za vraždu!

Za vraždu novorozeného chlapečka si třicetiletá žena z Plzeňska odsedí sedmnáct let. V pátek o tom rozhodl krajský soud. Žena po tajném porodu loni v červenci podle obžaloby způsobila miminku těžká poranění hlavy, pak ho nechala odnést do babyboxu. Chlapec zemřel na následky krvácení do mozku.

Janě F. hrozil za vraždu i výjimečný trest, Krajský soud v Plzni se ji nakonec rozhodl poslat za mříže na sedmnáct let. Žena vinu od začátku odmítala, podle předsedy senátu Tomáše Boučka ale není pochyb, že otřesný čin spáchala. "Zranění novorozence byla způsobena hrubým násilím druhé osoby, nemohlo k nim dojít náhodou, například neopatrnou manipulací," prohlásil.

Třicetiletá žena své těhotenství tajila, věděl o něm jen její přítel. Po porodu ji ale matka přistihla v koupelně i s dítětem a začala se vyptávat. Matka rodičky nakonec dítě umyla a odnesla do babyboxu. Jenže chlapeček měl vážná poranění hlavy, kterým o den později podlehl. Co přesně se za dveřmi koupelny odehrálo, není jasné, dítě ale v nemocnici zemřelo na krvácení do mozku. Policie okamžitě začala hledat pachatele.

Jana F. vinu od začátku popírá. Zranění miminka vysvětlit nedokázala, jen opakovala, že se chlapce téměř nedotkla. Kdo je otcem dítěte, říct odmítla. Genetické testy prokázaly pouze to, že přítel ženy to není.

Soudce dospěl k názoru, že žena od začátku dělala vše pro to, aby se miminka zbavila. Dítě mělo ležet na zemi - na igelitovém pytli. Bylo přikryté včetně hlavičky. Podle státní zástupkyně Věry Brázdové mohl chlapeček žít. "Poté, co jej obžalovaná porodila, použila hrubého násilí proti hlavičce. Následně ho zabalila do povlečení a vložila do připraveného igelitového pytle v úmyslu jej vyhodit do kontejneru před domem," uvedla.

