Chlípná učitelka svedla žáka (16). Sex měli v letadle na záchodě!

Soud v britském Bristolu řeší případ zneužívání žáka učitelkou. Tehdy šestadvacetiletá Ellie Wilsonová měla mít v roce 2015 s o deset let mladším žákem sex na záchodech v letadle. Při styku navíc otěhotněla. Teď je obviněná ze čtyř případů zneužívání svěřené osoby. Učitelka obvinění odmítá.

Pár se měl sblížit na školním výletě v Africe. Po večerech si povídali ve stanu, probírali své osobní životy a učitelka dokonce studentovi radila, aby se rozešel se svou přítelkyní, s níž měl partnerskou krizi. Vše se ale zvrtlo cestou zpátky do Londýna. Učitelé i šestnácti a sedmnáctiletí žáci v letadle hojně konzumovali alkohol. Mladík pak na policii popsal, co se stalo. Jeho výpověď přehráli v pondělí u soudu.

"Začala mě líbat na rty, bylo tam hodně dotyků po těle. Strčila ruku do mých trenýrek, následovala předehra. Pak šla na záchod a řekla, abych ji následoval," popsal podle listu Daily Mail student, jehož jméno nemohou média uvést.

Na záchodech nejprve učitelka poskytla studentovi orální sex, pak došlo i na pohlavní styk. "Zvedla levou nohu, položila ji na mou pravou ruku a opřela o dveře. Bylo to velmi komplikované, protože je dost vysoká. Pak se otočila, opřela se o zeď za záchodem a měli jsme styk," popsal komplikovaný sex v letadle bývalý žák.

Když bylo po všem, tak se oba oblékli, učitelka mu řekla, jak mají ze záchodů odejít, aby nikdo nepojal podezření a oba se vrátili na místa. Po návratu si vyměnili telefonní čísla. Mladík se opravdu se svou přítelkyní rozešel a s Wilsonovou se vídal. Nejméně dvakrát spolu vyrazili na výlet.

"Už to nebyla jen učitelka, bylo to jako mít přítelkyni. Byl jsem velmi zmatený, ale také nadšený. Celého mě to pohltilo. Žena, které je 26, má titul, hezký dům a auto," řekl mladík na policii. Wilsonová v té době měla přítele, studentovi ale řekla, že je s ním nešťastná a chce vztah ukončit.

Po měsíci mu řekla, že při styku v letadle otěhotněla, rozhodla se ale pro potrat. Student prohlásil, že byl z toho zmatený a nevěděl, co dělat. "Nedokázal bych se o ni a její dítě postarat," vypověděl.

Mladá fyzikářka byla považována za schopnou a nadějnou učitelku. O aféře se ale dozvěděl další student, který Wilsonovou začal vydírat. Hrozil, že když s ním nebude mít taky sex, tak všechno prozradí. Učitelka se nejprve snažila vše urovnat sama, pak ale to, že je vydíraná, prozradila vedení školy. To si prošlo její emaily a vyděrače ze školy vyhodilo.

V té ale skončila i Wilsonová. Učitelská komora ji navíc vyloučila ze svých řad. Teď u soudu čelí obvinění ze čtyř případů zneužívání svěřené osoby. Wilsonová obvinění odmítla. Uvedla, že chlapcova výpověď je výplodem bujné fantazie a že v době, kdy mělo k sexu v letadle dojít, menstruovala.

Je to žena, která měla utajený poměr s chlapcem. Je to hazardérka. Uznává, že její kontakt s žákem byl nevhodný, ale odmítá, že by šlo o něco sexuálního," uvedla prokurátorka Virginia Cornwallová. Rodiče chlapce si mysleli, že se jen snaží pomoci chlapci srovnat se s rozchodem s přítelkyní.