Chodí vaše dítě s mobilem na záchod? Může jít o závislost

"Závislost se pozná tak, že už to potřebuji, že je to droga a uzpůsobuji tomu svůj život. Že upřednostňuji elektroniku a sítě před reálnými vztahy. Může to být to, že už i k jídlu, do koupelny, na záchod to dítě chodí s mobilem nebo tabletem v ruce, že se nesoustředí a je podrážděné. Když není na síti nebo přijede na víkend s rodiči někam, kde není wifi, tak je nesoustředěné, má zabíhávé myšlenky k tomu, co se na sítích děje, má poruchy spánku. Dost často se objevuje, že děti jsou ve svých pokojích do noci zavřené a koukají do modrých světel monitorů, takže to samozřejmě ovlivňuje spánek. Ráno jsou nevyspalí a nepozorní ve škole,“ tvrdí psychoterapeut Karel Fišer.



Nejohroženější skupinou se sklonem k tomuto typu závislosti jsou podle něho děti a dospívající. Klíčovou roli v problematice ale hrají i jejich rodiče. Fišer radí nezakazovat mobilní telefony a nezamykat počítače do skříně, represe totiž v dětech vyvolává ještě větší odpor. Při podezření na závislost je nutné včas vyhledat pomoc odborníka, léčení totiž může být stejně obtížné, jako u jakékoliv jiné závislosti.



"Člověk, který se bude dostávat z těžké závislosti na alkoholu, se k tomu může opakovaně vracet. Stejně tak i člověk závislý na internetu. Protože v obou případech to jsou věci, které nás obklopují dennodenně a nějakým způsobem je užíváme všichni. Znovu bych chtěl zdůraznit, že ta závislost na elektronice a na internetu není o nic menším problémem než jakákoliv jiná závislost. Takže bych to opravdu nepodceňoval,“ dodává Fišer.