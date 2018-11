Chorvatsko přišlo o nejslavnější pláž! Vítr ji změnil k nepoznání

Úchvatné snímky pláže plní stránky katalogů cestovních kanceláří a každoročně do Chorvatska nalákají miliony turistů. Extrémní počasí uplynulých dní a především silný vítr, který v nárazech dosahoval rychlosti až 120 km/h, úplně změnil to, jak Zlatý roh teď vypadá.

Zatímco dříve cíp pláže směřoval rovně do moře, teď se pevnina vychýlila takřka do pravého úhlu. Místní ale situace nechává chladnými, pláž prý mění svůj tvar několikrát do roka a vždy se nakonec vrátí na původní místo.

Oblázková pláž má tvar rohu vybíhajícího z ostrova v délce asi půl kilometru a svažuje se prudce do moře. Oblázky jsou unášeny mořskými proudy a vlnami, tím pláž získává stále jiný tvar a sklon. Pláž se nachází asi 1,5 kilometrů západně od obce Bol na jižní straně dalmatského ostrova Brač.